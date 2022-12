Politiet opretter visitationszone efter knivstikkerier

Efter flere knivstikkerier hen over juledagene opretter Københavns Politi visitationszoner på dele af Nørrebro og i Nordvest-kvarteret i København.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Visitationszonen gælder foreløbigt fra 29. december klokken 18 og indtil 5. januar 2023 klokken 18.

- Vi har desværre set fem knivstikkerier i et forholdsvis afgrænset område siden juleaften og har derudover taget en række personer med kniv i samme område. Det hverken kan eller vil vi acceptere, og vi har derfor etableret en visitationszone frem til torsdag efter nytår, siger politiinspektør Tommy Laursen i pressemeddelelsen.

Visitationszonen skal lægge en dæmper på en anspændt situation og forebygge flere hændelser, lyder det videre fra politiinspektøren.

Zonen er Peblinge Dossering – Sortedam Dossering – Fredensgade – Tagensvej – Haraldsgade – Lersø Parkallé - Tuborgvej – Bispebjergvej – Orgelbyggervej – Rådvadsvej – Utterslevvej – Hareskovvej – Borups Allé – Bispeengbuen – Ågade – Åboulevard – Peblinge Dossering.

Politiet har tidligere meldt ud, at de vil være mere til stede i gadebilledet på grund af de fem knivstikkerier, som der er sket i København siden juleaften. Det fortsætter de med at være, lyder det i pressemeddelelsen.

Siden lillejuleaftensdag har der været seks knivstikkerier i København og på Frederiksberg. Politiet har tidligere meldt ud, at man efterforsker sagerne massivt.

Politiet kan dog med sikkerhed sige, at sagen fra lillejuleaftensdag ikke er relateret til de yderligere fem sager.

Hvorvidt nogle af de fem andre sager har relation til hinanden, var onsdag for tidligt for politiet at sige. Københavns Politi oplyste dog i en pressemeddelelse, at ofrene var kendt af politiet i forvejen i de fem sager.

Politiet oplyser heller ikke, om det mener, at nogle af sagerne kan have relation til bandemiljøet.