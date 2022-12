Politiet opruster

Flere biler med automatisk fartkontrol skal sætte en stopper for bilister, der kører for stærkt

Nu bliver det sværere at være fartbølle.

Politiet øger nemlig antallet af såkaldte ATK-biler, som er biler med automatisk fartkontrol.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at det samlede antal ATK-biler stiger fra 82 til 107. Samtidig er det en helt ny model af bilerne, som sættes ind.

- Hvis vi skal nå vores mål om færre dræbte i trafikken, så er det helt afgørende, at vi alle sammen tager toppen af farten, udtaler vicepolitiinspektør Thomas Tarpgaard, som er leder af færdselspolitiet hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Den nye model kommer blandt andet til at gøre det lettere for politiet at spotte motorcyklister, som ikke overholder fartgrænsen.

- Vi får dels bedre muligheder for at kunne fotografere de motorcyklister, der kører for stærkt, og samtidig har kameraet også fået en højere opløsning, så vi får bedre billeder at arbejde med, forklarer Thomas Tarpgaard.

De nye køretøjer er allerede taget i brug.

