Ukendte personer blev sendt ud for at rydde op, efter et 24-årigt bandemedlem blev kørt ihjel

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Et oprydningshold med tilknytning til bandemiljøet blev ifølge politiets vurdering sendt ud til et gerningssted for at rydde op efter et drab i i marts i fjor.