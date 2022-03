Politiet på adresse: Undersøger mistænkeligt forhold

I skrivende stund undersøger Østjylland Politi et mistænkeligt forhold på en adresse i Mårslet.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

- Vi er i øjeblikket til stede på en adresse i Mårslet, hvor vi undersøger et mistænkeligt forhold. Vi kan ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt, skriver de.

Der er set kriminalteknikere på stedet, ligesom en drone er sendt i luften, oplyser TV 2 Østjylland om politiets indsats.

Politiet har ikke ønsket at kommentere yderlige på sagen - blot, at det er et mistænkeligt forhold.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at et større området er spærret og flere efterforskere er til stede.

- De går rundt i blå DNA-dragter, og en af efterforskerne siger, at de undersøger et dødsfald.

Det er en masse rækkehuse, der er blevet spærret af. Naboerne står inde bag vinduerne, fortæller Ekstra Bladets mand.

