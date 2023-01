Politiet på sexjagt

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): En 30-årig venezuelansk kvinde blev søndag udvist af Danmark for at arbejde ulovligt som prostitueret.

Københavns Politis sektion for kontrol af udlændinge fandt kvinden via Escortguide.dk, hvor hun tilbød diverse services.

Med en mistanke om ulovligt arbejde opsøgte civilklædte betjente kvinden fredag aften på hendes arbejdsplads, hvor hun iført sort undertøj tog imod dem.

Udvist til Spanien

Den 30-årige kvinde erkendte lovovertrædelsen og betalte bøden på 3000 kr.

Hun var ifølge Center mod Menneskehandel ikke handlet, og Udlændingestyrelsen afgjorde derfor, at kvinden skal udvises med et indrejseforbud i to år.

Kvinden har opholdstilladelse i Spanien, så Hjemrejsestyrelsen skal nu kontakte de spanske myndigheder og sørge for rejsen.

Ifølge dagens afgørelse skal hun inden 11 dage være på vej til Spanien og skal indtil da bo på en institution for udviste udlændinge.