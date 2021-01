Politiet: Paludan-drabsforsøg var planlagt

41-årig pizza-bager fra Bazar Vest i Aarhus tiltalt for at orkestrere drabsforsøg på Stram Kurs-leder Rasmus Paludan, som skulle udføres af psykisk syg kammerat

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): Digterparken i Aarhus-forstaden Åbyhøj var foruroligende tæt på at danne rammen om et blodigt knivdrab på Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan grundlovsdag 5. juni i fjor.

Men ifølge tiltalen mod den 41-årige familiefar fra Aarhus var drabsforsøget med en 12 centimeter lang kniv ført af en 53-årig, psykisk syg mand ikke en plan, der var opstået i hovedet på sidstnævnte. Ifølge politiet agerede den psykisk syge mand med ført hånd ved at blive opildnet og udnyttet til at foretage drabsforsøget i forbindelse med en lovlig demonstration med Rasmus Paludan.

Den 53-årige blev skudt i benet af politiet, inden han nåede at udføre knivdrabet iført en kridhvid habit, mens han råbte 'Allahu Akbar' (Gud er stor).

Den 53-årige i hvid habit lige inden han blev skudt i benet af politiet. 'Hold din kæft! Du er et svin,' råbte den psykisk syge mand mod Rasmus Paludan lige inden han løb igennem politiafspærringen med en kniv. Foto Øxenholt

Et halvt år senere er nævningesagen fredag begyndt ved Retten i Aarhus under stort sikkerhedsopbud fra adskillige betjente med skudsikre veste både inden- og uden for retssalen De to tiltalte nægter sig fortsat skyldige i hovedtiltalen om 'i forening at forsøge at dræbe Rasmus Paludan ved en lovlig demonstration'.

Efter at dommer Mette Søgaard havde bedt de seks nævninge - fire kvinder og to mænd - aflægge nævningeløfte, læste specialanklager Jesper Rubow anklageskriftet op for retten, hvor den ene af de to tiltalte, manden med kniven, flankeres af en tolk.

Det fremgår blandt andet af anklageskriftet, at de to tiltalte efter forudgående aftale kørte sammen til demonstrationen efter at have set en video med Rasmus Paludan. Da de to ankom til Digterparken i Åbyhøj, gav den 41-årige - ifølge anklageskriftet - sin 53-årige kammerat kniven med et 12 centimeter langt blad, hvorefter den psykisk syge mand forsøgte at løbe igennem politiafspærringen for at dræbe Rasmus Paludan.

Anklager: Politisk motiv

Det dramatiske optrin blev dog stoppet, da den 53-årige blev skudt i benet og overmandet af politiet.

Specialanklager Jesper Rubow tager en sjældent anvendt paragraf i straffeloven i anvendelse i sin fremlæggelse af sagen. Den handler om paragraf 81 nummer 7, som omtaler det som en skærpende omstændighed, at 'gerningen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat'.

Anklagemyndigheden mener således, at der var et politisk motiv til drabsforsøget på den omdiskuterede leder af partiet Stram Kurs.

Ifølge anklagemyndigheden har de to tiltalte kendt hinanden i en årrække. Her et billede fra sekunderne, da den 53-årige, psykisk syge mand angiveligt forsøgte at komme frem til Rasmus Paludan for at dræbe ham med en 12 centimeter lang kniv. Foto Øxenholt

Jesper Rubow har i sin fremlæggelse af sagen nedlagt påstand om fængselsstraf til den 41-årige pizzabager fra Bazar Vest og behandlingsdom på ubestemt tid til den 53-årige mand, som anklagemyndigheden mener skal udvises til Libanon, hvor han stammer fra.

Forsvarer: Voldsomt at skyde

De to tiltalte, der præsenteres af forsvarsadvokaterne Karina Skou for den 41-årige og Henrik Hougaard for den 53-årige, nægter sig begge skyldig.

Advokat Henrik Hougaard mener, at det var for voldsomt og unødvendigt, at politiet reagerede ved at skyde hans klient i benet. Således vil handlemåden fra ordensmagten også komme i fokus under retssagen, hvor der fredag formiddag blev afspillet en seks minutter lang video fra episoden, som i kraft af det løsnede skud er blevet efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP.

Der er ikke sparet på sikkerheden i forbindelse med retssagen, hvilket også kan ses uden for retslokalet i Aarhus. Foto: Ernst van Norde

I videoen ser man, at den psykisk syge, 53-årige mand forcerer afspærringen og stiller sig op foran en række betjente, mens han med en kniv i sin højre hånd angiveligt råber 'skyd, skyd, skyd'! Samtidig høres en stemme i baggrunden råbe 'han er (psykisk) syg, han gør ikke noget. Hvis han kommer til skade, er det jeres ansvar'. En betjent vælger dog efter nogle sekunder i den højst anspændte situation at skyde den 53-årige i det ene ben lige over knæet, hvorefter han falder blødende til jorden.

I denne sag tages der dog ikke stilling til spørgsmålet om, hvorvidt politiet handlede korrekt ved at skyde den 53-årige i benet.

Anklagemyndigheden vil afhøre i alt 11 vidner i sagen, hvor den 41-årige angiveligt på forhånd havde sagt til den 53-årige, at han ikke ville kunne straffes, fordi han er psykisk syg.

Retten har afsat mindst fire dage til sagen, som ventes afsluttet senest 9. februar.

