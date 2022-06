Politiet planlægger anholdelser

Syd- og Sønderjyllands Politi, Områdecenter Nordøst, sætter for tiden ekstra fokus på sager, hvor personer udebliver fra Fogedretten.

Og de planlægger allerede nu en anholdelsesaktion.

Fogedretterne i Syd- og Sønderjylland behandler nemlig lige nu mange sager, hvor borgere skal møde op for at få deres udestående afgjort.

Men nogle personer udebliver, og derfor må politiet anholde folk for at sikre, at de møder op i retten.

Det er primært skyldnere, der udebliver, oplyser politiet.

Fokus på Haderslev

Det er specielt Haderslev, der er i fokus, når det kommer til de nye planer om anholdelser.

Politiet opfordrer derfor de berørte borgere til, at de frivilligt møder op i Fogedrettens afdeling i byen, så de kan få deres sager behandlet.

- De personer, der er indkaldt til møde i Fogedretten, har fået direkte besked, siger politikommissær Dennis Holst fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Områdecenter Nordøst.

- Og møder de ikke op frivilligt, risikerer de at blive anholdt i nær fremtid. Det vil vi gerne undgå, og derfor opfordrer vi kraftigt personerne til at rette henvendelse til retten, så de kan få deres sager behandlet.