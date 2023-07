Politiet: Problemer med 114

Både Københavns og Østjyllands Politi har lige nu problemer med teknikken, når borgere ringer 114.

Nogle opkald bliver nemlig afbrudt midt i samtalen. Det oplyser begge politikredse på Twitter.

'Når man taler med os, bliver ens nummer noteret, og i de tilfælde, hvor et opkald bliver afbrudt, kan vi derfor ringe tilbage,' meddeler Københavns Politi.

Begge politikredse oplyser, at der arbejdes på at få fikset teknikken. Har man akut brug for hjælp, kan man fortsat ringe 112 uden problemer.

'Hvis det ikke er akut, så ring 1-1-4, hvor vi er klar til at hjælpe - og til at ringe tilbage, hvis forbindelsen ryger,' lyder det fra politiet.