Politiet regner med at løslade to mænd sigtet for drab

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

To mænd blev onsdag aften anholdt og sigtet for et drab på en 57-årig kvinde på en adresse i Fårevejle.

Mændene, der er henholdsvis 65 og 69 år blev bragt direkte til afhøring hos politiet, men torsdag morgen oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi, Asger Bechstrøm, at man ikke regner med at fremstille de to mænd i grundlovsforhør.

- Vi opretholder sigtelsen af de to mænd, men vi regner med at løslade dem op ad formiddagen, siger han til Ekstra Bladet.

- Der er simpelthen ikke nok til at kunne fremstille dem i grundlovsforhør pt., lyder det videre.

Dermed har politiet fortsat alle døre åbne i efterforskningen.

- Vi arbejder målrettet efter nogle hypoteser, men jeg kan ikke gå nærmere ind i det for nuværende, siger Asger Bechstrøm.

Foto: Per Rasmussen

Annonce:

Fundet af en bekendt

Sent onsdag aften udtalte vicepolitiiinspektør Lars Krogsgaard ellers følgende i en pressemeddelelse:

'Kvinden blev fundet af en bekendt, da hendes familie ikke kunne komme i kontakt med hende. Omstændighederne gjorde, at vi med det samme indledte en forholdsvis stor efterforskning, og på den baggrund valgte vi her til aften at anholde to mænd, som vi mener kan have forbindelse til kvindens død', udtalte vicepolitiinspektøren.

Billeder fra stedet viste onsdag eftermiddag, at politiet havde afspærret et område ved Fårevejle Grill på Adelers Allé, hvor flere politivogne var til stede, skriver sn.dk.

På adressen ligger der ligeledes en massage-butik.



Politiet hører gerne fra alle, der kan have set eller hørt noget omkring Adelers Allé i løbet af onsdagen. Vidner kan ringe på 1-1-4.