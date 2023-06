Politiet rejste 990 svindelsigtelser mod bandemedlemmer i 2022

I 2022 rejste politiet 990 sigtelser mod rockere og bandemedlemmer for økonomisk kriminalitet.

Det er en stigning på 27 procent fra året før.

Det viser nye tal fra Justitsministeriet, skriver Jyllands-Posten i mandagens avis.

Ledende politiinspektør Torben Svarrer fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) siger til avisen, at økonomisk kriminalitet er i vækst, og at bander og rockere spiller en stor rolle i det.

I januar meddelte Torben Svarrer på et pressemøde, at der var anholdt 135 personer i en kæmpe aktion. Den omhandlede hvidvask af penge, der stammede fra svindel af ældre.

Her handlede det om, at medgerningsmænd havde ringet ældre op og udgivet sig for at være politiet og fortalt dem, at deres bankkonto enten var ved at blive hacket, eller at der var optaget lån i deres navne.

NSK kalder det for kontaktbedrageri.

- Det er en afstumpet form for kriminalitet, sagde Torben Svarrer på pressemødet i januar.

Dengang lød det fra politiinspektøren, at meget pegede i retning af, at det var 'bandestrukturer', der stod bag kontaktbedragerierne.

Til Jyllands-Posten siger han, at det er 100 procent sikkert, at det var banderelaterede bagmænd.

Ifølge Torben Svarrer er det typisk bander, der står bag og organiserer, hvad han kalder 'callcentre.'

- Det er meget organiseret. Det kan sagtens være bandemedlemmer, der selv ringer rundt. Men det kan også være, de får andre til det, siger han til Jyllands-Posten.

Ud over kontaktbedrageri omfatter den økonomiske kriminalitet begået af rockere og bandemedlemmer snyd med moms og skat og hvidvaskning af penge.

Til avisen siger justitsminister Peter Hummelgaard, at regeringen kommer til at se på hårdere straffe for rockere og bandemedlemmer, der begår økonomisk kriminalitet.