Politiet rettede maskinpistol mod forkert mand

Sagen kort

Fra lørdag 6. februar til mandag 8. februar gennemførte PET i samarbejde med Midt- og Vestsjællans Politi en større politiaktion.

Først blev syv fængslet. De er sigtet for at have anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof samt våben eller at have medvirket hertil. De sigtes efter den alvorligste terror-paragraf 114 stk. 1, der har en strafferamme på livstid.

Der er tale om tre kvinder og fire mænd, som blev anholdt kort tid efter hinanden lørdag aften og blev fremstillet i grundlovsforhør søndag. De er alle fængslet indtil 2. marts.

Endnu seks personer - fire mænd og to kvinder - blev anholdt ved to-tiden natten til mandag. De er fængslet frem til 23. februar.

Hemmeligholdelsen af terror-sagen er så omfattende, at de sigtedes forsvarere har fået pålæg af retten om ikke at tale med deres klienter om beviserne i sagen.

I grundlovsforhøret måtte de sigtede heller ikke overvære dele af anklagemyndighedens dokumentation af bevismaterialet, men blev ført ud af retten, mens anklageren læste op af bilagene.