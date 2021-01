Politiet rømmer adresse: For mange samlet

Politiet har fredag rømmet en adresse i Nyhavn i København, fordi der blev afholdt et arrangement med for mange gæster

Fredag aften har Københavns Politi rømmet en adresse i Nyhavn i København, fordi stedet lagde lokaler til et arrangement med for mange deltagere.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Thomas Hjermind til Ekstra Bladet.

- I forbindelse med en patruljering møder vi klokken 19.40 et arrangement på en adresse i Nyhavn, siger Thomas Hjermind.

- Vi er inde og tage et kig og vurderer, at de er for mange samlet i forhold til kvadratmeter-kravet, fortsætter han.

- Det er restauratøren blevet sigtet for.

- Hvor mange var til stede?

- Det kan jeg ikke komme nærmere ind på, men de var væsentligt flere, end de måtte være i forhold til, hvad der var plads til, siger Thomas Hjermind.

- Får restauratøren en bøde?

- Ja, det kan de se frem til at få. Størrelsen kommer an på, hvor mange der var samlet i lokalerne. siger han.

- Vi er stadig ved at rømme stedet dernede.

- Skal I afhøre gæsterne?

- Ja, vi skal snakke med vidner.