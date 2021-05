Østjyllands Politi måtte 37 gange bede folk om at skrue ned for musikken lørdag

At det gode vejr lørdag trak mange folk uden for, kunne de mærke hos Østjyllands Politi.

Godt vejr var nemlig lig med god musik, men også for høj musik.

Således måtte Østjyllands Politi rykke ud i alt 37 gange i løbet af lørdag og bede folk om at skrue ned for anlægget.

Det skriver de på Twitter.

Politiet opfordrer til, at folk bliver bedre til at tage hensyn til andre og dæmper festlighederne, hvis man denne lune søndag igen vælger at rykke udendørs med musikanlægget.