Politiet rykkede ud til knivstikkeri: Gerningsmand på fri fod

Torsdag aften er politiet rykket talstærkt ud til et knivstikkeri ved Vindingevej i Roskilde.

Offeret er en ung mand på 18 år, som tidligere blev meldt i kritisk tilstand, men nu er stabil og uden for livsfare.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

Et større område omkring Vindingevej var torsdag aften spærret af. Foto: Kenneth Meyer

Politiet har været på gerningsstedet adskillige timer torsdag aftenen, hvor et større område var afspærret mens politiet efterforskede området med hundepatruljer.

Kl. 20.55 er afspærringen dog ophævet.

- Vi har fundet gerningsstedet, sikret spor og det vi har brug for, lyder det fra vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Asger Bechstrøm.

Politiet er fortsat på jagt efter gerningsmanden, der var maskeret og iført mørkt tøj.

- Der er en masse grene vi arbejder ud af, for at bringe os tættere på en gerningsmand og et motiv, lyder det fra vagtchefen.