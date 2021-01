Politiet rykkede ud til skrigende håndbold-fans

To steder i landet rykkede politiet ud til råben og skrigen, som viste sig at være håndboldfans

Ikke bare én, men to gange rykkede politiet ud til skrigende håndboldfans onsdag.

De to episoder fandt sted i henholdsvis Aarhus og Jyderup, oplyser Østjyllands Politi og Midt- og Vestsjællands Politi i deres respektive døgnrapporter.

Klokken 19.15 fik Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om larm fra en lejlighed i Skovbrynet i Jyderup. Anmelderen var en nabo, der havde hørt høje råb og bump, og de troede, nogen var udsat for vold.

Da patruljen dukkede op, fik de fat i familien, som bor på adressen. De kunne fortælle, at der var tale om begejstring over håndboldkampen. Alle havde det godt, oplyser politiet.

Anden opkald

Senere onsdag aften, omkring klokken 19.45, fik Østjyllands Politi ligeledes et opkald fra en bekymret borger, der havde hørt kvindeskrig fra en lejlighed i Aarhus C.

Her måtte patruljen ligeledes vende snuden hjem, da de fandt ud af, at der også her var tale om en familie, som havde set håndbold sammen.

Politiet fik derfor ikke delt nogen bøder ud i den sammenhæng.