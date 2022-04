Politiet rykker ud: Knivdrama på togstation

Fredag tidlig eftermiddag rykkede politiet ud til Høje Taastrup Station, hvor de undersøgte 'et mistænkeligt forhold'.

Det meddelte Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Det viser sig, at et knivstikkeri fandt sted på Høje Taastrup Station. Knivstikkeriet skete i forhallen ved 7-Eleven omkring klokken 12.00.

Det skriver SN.dk.

- Der er sket et knivstik, efter at tre personer i misbrugsmiljøet er kommet op at toppes. Politiet har afspærret et mindre område, mens der foretages tekniske undersøgelser. En person er stukket i ryggen med en kniv og kørt til Hvidovre Hospital, oplyser indsatsleder Peter Bauer fra Vestegnens Politi til sn.dk.

Der er ifølge SN.dk ingen personer anholdt, men politiet har en klar formodning om, hvem de skal lede efter.

Politiet har ophævet afspærringen og forladt stedet, skriver SN.dk.

Ekstra Bladet har forsøgt at fange politiet til en kommentar, men det har i skrivende stund ikke været muligt.