Politiet rykker ud med hunde

Politiet undersøger torsdag morgen et muligt strafbart forhold i Aarhus

Politiet er torsdag morgen til stede på Inge Lehmanns Gade i Aarhus, hvor de undersøger et muligt strafbart forhold.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: Øxenholt Foto

Forholdet blev anmeldt i nat, skriver politikredsen:

'Vi er ved at danne os et overblik over sagen og skal foretage nogle undersøgelser, og vi har p.t. ikke yderligere info'.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Billeder fra stedet viser, at politiet er til stede med hunde, og at de har afspærret området, de undersøger.

Foto: Øxenholt Foto

Ekstra Bladet følger situationen ...