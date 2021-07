Fredag er Østjyllands Politi til stede på Hougårdsvej i den aarhusianske bydel Brabrand.

Her undersøger de 'et mistænkeligt forhold', oplyser de på Twitter.

De fortæller videre, at de kommer til at være på adressen et stykke tid endnu, og at de ikke kan oplyse yderligere, før de er færdige på stedet.

Opdateres ...