Politiet rykker ud til mistænkeligt forhold

Torsdag aften undersøger Sydøstjyllands Politi et 'mistænkeligt forhold' i det centrale Horsens.

Her er de til stede ved krydset mellem Rædersgade og Allegade.

Det oplyser politikredsen på det sociale medie X.

'Vi er bevidste om, at det medfører gener, men opfordrer til at følge politiets anvisninger på stedet og vise hensyn over for de, der arbejder på stedet,' lyder meldingen fra ordensmagten.

Sydøstjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at de modtog anmeldelsen klokken 18.05. De ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere.

