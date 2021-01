Politiet rykket ud til mistænkeligt dødsfald

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Politiet er massivt til stede ved en adresse i Aarhus vest, hvor de undersøger et mistænkeligt dødsfald.

- Vi er ude og undersøge et mistænkeligt dødsfald, der blev anmeldt klokken 06.55, så vi er massivt til stede for at undersøge det, siger vagtchef Flemming Lau fra Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Foto: Claus Bonnrup

Der er tale om en adresse på Vilhelm Bergsøes Vej i Aarhus V.

På spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en lejlighed, siger vagtchefen, at de undersøger flere steder derude.

Han kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om der er tale om en mand eller en kvinde, men de følger op med en pressemeddelelse senere.

Ekstra Bladet har talt med en nabo, som kan bekræfte billedet af, at der er massivt med politi, der har spærret af både omkring indgangen til den aktuelle omgang og i den ene og den anden ende af vejen.

Han kan også se, at politiet undersøger en nærliggende legeplads ved Peter Fabers Vej.

Ifølge Ekstra Bladets fotograf på stedet er politiet netop omkring klokken 12 i færd med at undersøge legepladsen med en hund.

Foto: Claus Bonnrup

Foto: Claus Bonnrup

Foto: Claus Bonnrup

Foto: Claus Bonnrup