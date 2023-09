Politiet: Sådan bruger kriminelle ejendomme til hvidvask

Metoden til at hvidvaske er blevet afdækket i et nyt samarbejde mellem blandt andet politiet, finansielle institutter og flere styrelser

Først bruger kriminelle penge fra kriminalitet til den kontante udbetaling, når de køber ejendomme. Derefter bruger de også de sorte penge på at afdrage og renovere ejendommen.

Den modus operandi hos kriminelle, der vil hvidvaske penge, er blevet afdækket i et nyt samarbejde mellem en lang række danske myndigheder.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Samarbejdet kaldes ODIN, og her har man udviklet en såkaldt notifikation, hvori det fremgår, at samarbejdets finansielle institutter har gjort opmærksom på en lang række ejendomshandler, hvor låntagere i forbindelse med handlerne har fremlagt forfalskede dokumenter - eksempelvis lønsedler og årsopgørelser - og 'måske gennemfører hvidvask eller medvirker hertil', fremgår det af pressemeddelelsen.

Delvist organiseret

Analyser foretaget af ODIN-samarbejdet viser, at der kan være tale om en vis systematik i hvidvaskningen.

Således lyder det, at der 'i sagerne er involveret personer og penge, som kan relateres til andre hvidvasksager, og det lader til, at hvidvasken i et vist omfang er organiseret.'

Derfor advarer NSK også finansielle institutter og ejendomsmæglere mod at blive udnyttet til de kriminelles hvidvask.

'NSK anbefaler, at långivere samt rådgivere og andre som beskæftiger sig med handel med fast ejendom og låneoptagelse vurderer interne procedurer og kontroller på baggrund af notifikationen,' lyder det desuden.

Trends i kriminalitet

Både hos NSK og i den finansielle interesseorganisation Finans Danmark er der stolthed at spore over det nye samarbejde.

- Som noget helt nyt kan myndigheder i ODIN-samarbejdet dele relevante oplysninger med hinanden og med finansielle institutter om kriminelle personer og netværk samt deres metoder til hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb, siger politidirektør i NSK, Lasse Boje, i pressemeddelelsen.

- Vores forventninger til ODIN-samarbejdet er blandt andet, at vi gennem drøftelser af konkrete sager hurtigere kan få et overblik over trends og udviklinger i kriminalitetsbilledet. På den måde bliver de finansielle brancheaktører bedre i stand til at iværksætte forebyggende tiltag, herunder kontrolforanstaltninger, ligesom politiet kan sætte tidligere ind mod igangværende kriminelle aktiviteter, siger han videre.

Juridisk direktør i Finans Danmark, Kjeld Gosvig-Jensen, kalder arbejdet i ODIN-samarbejdet 'vigtigt', fordi den finansielle sektor får bedre mulighed for at samarbejde 'tæt og fortroligt' med myndighederne, når det drejer sig om økonomisk kriminalitet.

- I ODIN kan medlemmerne lettere end tidligere dele oplysninger og viden, der kan være til gavn for efterforskning i en konkret sag, men det kan være endnu vigtigere, at vidensdelingen kan virke forebyggende, så vi også på den måde sammen bekæmper alvorlig og kompleks hvidvask og terrorfinansiering, siger han.