Politiet sætter hårdt ind i påsken

Landet rundet skruer politikredsene op for spirituskontrollerne i anledning af påske

Årets påskefrokoster står for døren.

Og det betyder, at narko- og spirituskontrollerne landet rundt bliver skruet op.

- I hverdagen møder vi færdselsfolk ind i toholdsskift, men her i påsken har vi virkelig opgraderet, så vi er ekstra mange motorcykelbetjente på arbejde, fortæller politikommissær Lars Galasz fra færdselspolitiet i Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Flere spritbilister

Fra skærtorsdag til påskedag vil der således være endnu flere betjente på to hjul i politikredsen.

- Erfaringsmæssigt ved vi jo, at der er flere spritbilister omkring påsken, siger Lars Galasz. Netop derfor har han en klar opfordring:

- Man skal lade bilen stå og gemme nøglen langt væk.

Og det er ikke kun ved Midt- og Vestsjællands Politi, at der er øget fokus på narko- og spirituskontrollerne.

Aktion i Nordjylland

Ved Nordjyllands Politi har man ligeledes planer om at være ekstra synlige på vejene.

- I løbet af påsken kører de, der er på arbejde, målrettet efter spiritusbilister, og så har vi en enkelt aktion, som vi kører af stablen i en af påskedagene, fortæller politikommissær Jess Falberg.

I politikredsen genkender man ligeledes risikoen for, at flere tager bilen i påvirket tilstand i påsken.

- Erfaringsmæssigt ved vi, at det åbenbart er lidt svært at lade bilen stå, når man har fået lidt at drikke specielt til de har påskefrokoster, lyder det fra politikommissæren.

Ekstra Bladet har desuden været i kontakt med Fyns Politi, som oplyser, at de også øger deres fokus på spiritus- og narkokontroller i påsken.