Politiet: Sammenhæng mellem knivstik

To mænd på 16 og 36 er uden for livsfare efter de blev fundet med knivstik i Ørstedsparken i København

Politiet mener, at der er en sammenhæng mellem de to sager, hvor en 36-årig og en 16-årig mand søndag morgen omkring klokken 4.16 blev fundet såret af kniv i henholdsvis hagen og lænden og to gange i ryggen med kort afstand mellem sig i Ørstedsparken i København. De er begge uden for livsfare.

- Det er vores fornemmelse fra starten, at der er en sammenhæng mellem de to sager, og derfor efterforsker vi dem samlet. Det er naturligt henset til tidspunkt og skader og også geografisk, hvor de bliver fundet. Og efter vi har lavet tekniske undersøgelser, tænker vi stadig, at der er en sammenhæng, siger politiets centrale efterforskningsleder Jens Skovbjerg.

Der er til gengæld på nuværende tidspunkt ingen hypotese om, at episoderne skulle have en sammenhæng med de to knivstik, der skete på henholdsvis Christiania og ved Blågårds Plads på Nørrebro fredag aften.

Politiet fik anmeldelsen telefonisk fra en anmelder, der ikke var et af de to knivofre.

Foto: Kenneth Meyer

Vidner afhørt

- Vi kører frem til Ørstedsparken, og der træffer vi først en person, som er stukket med kniv, den 36-årige. Og kort efter finder vi den anden person, den 16-årige, et andet sted ikke så langt derfra i Ørstedsparken. De er fundet i parkens nordlige del.

Politiet har talt med begge forurettede, ligesom de også har afhørt et par vidner.

Parken blev spærret af ved alle indgange, og morgenen igennem har teknikere og hunde arbejdet på stedet. Men efterforskningslederen ønsker ikke at fortælle, om de har fundet gerningsvåbnet.

Han har ingen kommentarer til, hvorvidt de to ofre kender hinanden. Han afviser, at de efterforsker det som en hadforbrydelse.

Ørstedsparken har været kendt som et sted, hvor der er foregået anonyme sexmøder, men efterforskningslederen afviser også, at de efterforsker det som om, at der har været et seksuelt møde.

Der er endnu ingen anholdte i sagen.

Søndag morgen fremgik det, at knivstikkerierne kan have været en del af en konflikt mellem to grupperinger.

- Det kan vi ikke fuldstændig udelukke, men vi mener ikke, at der er en bandesammenhæng, sige Jens Skovbjerg.

Politiet er søndag over middag færdig med undersøgelserne i Ørstedparken, og den er åbnet for offentligheden igen.