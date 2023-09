Politiet sigter 25-årig efter fund af død mand i vejkant

En 25-årig mand har meldt sig selv til politiet og derefter blevet anholdt og sigtet for at have påkørt en 37-årig mand i Allingåbro på Djursland.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 37-årige blev fredag fundet livløs i en vejkant i Allingåbro.

Politiet betegner det som 'en meget alvorlig hændelse'.

- Vi er tilfredse med, at det har været muligt at foretage denne anholdelse i sagen, og efterforskningen vil fortsætte, indtil vi har klarlagt omstændighederne i sagen.

- Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der tyder på, at den anholdte og den 37-årige kendte hinanden, siger vicepolitiinspektør Thomas Schouby Hansen fra Østjyllands Politi.

Den 25-årige fremstilles i grundlovsforhør søndag i Retten i Randers.

Politiet modtog fredag formiddag ved 10-tiden anmeldelsen om, at den 37-årige lå livløs i en vejkant. Manden blev kort tid efter erklæret død.

Dødsfaldet blev betragtet som mistænkeligt.

Politiet har ikke yderligere kommentarer for nu.