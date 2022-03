Politiet sigter næsten kun udlændinge for at tigge

Kun sjældent sigter politiet i hovedstaden en dansker for at tigge på stationer, ved supermarkeder og andre steder, hvor der er mange mennesker.

Udenlandske statsborgere dominerer i den grad statistikken. Det fremgår af et svar til Folketingets retsudvalg.

I alt 123 sigtelser har Københavns Politi rejst fra sommeren 2017 og frem til årsskiftet. Men kun fem af sagerne drejer sig om en dansker.

Derimod blev udlændinge noteret i 118 tilfælde, hedder det i et svar på et spørgsmål, som Rosa Lund fra Enhedslisten har stillet.

Desuden viser det sig, at den såkaldte udlændingekontrolsektion under Københavns Politi har stået for langt de fleste sigtelser.

Hos Kompasset under Kirkens Korshær støtter man hjemløse migranter, der ikke er registreret i de offentlige systemer.

Organisationen finder man det 'meget påfaldende', at det netop er udlændingekontrolsektionen, som står for mere end 90 procent af sagerne.

- Der er ingen tvivl om, at loven hele tiden har været rettet mod udlændinge. Og at loven også håndhæves sådan, er jo fuldt underbygget af tallene, skriver Kompasset i en kommentar.

Organisationen mener, at politiet i sin praksis har fredet danskere eller dansktalende sælgere af bladet Hus Forbi. Omvendt er udlændinge, der har forsøgt at sælge hjemløsemagasinet Strada, blevet sigtet. Og det selv om de to gruppers formål er det samme, lyder det.

- I Kompasset Kirkens Korshær har vi svært ved at forstå, hvordan der ved denne praksis ikke er tale om en ulovlig forskelsbehandling, skriver organisationen i en mail.

Københavns Politi har endnu ikke besvaret spørgsmål fra Ritzau om tallene.

Rigspolitiet har instrueret politikredsene i, at indsatsen skal tilrettelægges og udføres på en måde, så den 'ikke fortrinsvis målrettes mod udlændinge'. Det står i et svar til retsudvalget fra 2017.

Netop det år blev loven skærpet. Et flertal på Christiansborg reagerede på et nyt fænomen. Langt flere udenlandske tiggere kom til Danmark. Straffen blev sat op til 14 dages ubetinget fængsel, når der tigges for eksempel ved supermarkeder og på stationer.

I februar behandlede Højesteret en principiel sag om en litauisk mand, der havde stået med et papkrus ved Hovedbanegården i København. Dommerne fik forelagt en anden statistik, men med samme tendens som i København. De kunne ikke se tegn på diskrimination.

Årsagen til, at udlændinge langt oftere dømmes, 'må antages at være, at det i overvejende grad er personer uden dansk statsborgerskab, der begår lovovertrædelserne,' skrev Højesteret.