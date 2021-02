Politiet sigter otte personer for at færdes på isen

Otte personer kan se frem til en bøde på 1000 kroner for at færdes på isen

Politiet har lørdag været flittige med bødeblokken og har sigtet otte personer for at færdes på tilfrosne søer.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen til Ekstra Bladet.

- Det er en overtrædelse af ordensbekendtgørelse §15. Det indebærer en bøde på 1000 kroner, siger han.

Det er først, når den enkelte kommune skilter med, at isen er sikker, at man må færdes på søer og vandløb.

- Det er ikke lovligt at færdes på isen, fordi det er reguleret i ordensbekendtgørelsen, og fordi det er farligt, siger Jesper Frandsen.

Politikredse advarer

Flere politikredse advarer lørdag mod, at man bevæger sig ud på tilfrosne søer, fordi der er risiko for at falde gennem isen.

- Isen er ikke tyk nok, og derfor kan der fremstå faresituationer. Det vigtigste budskab er, at det er farligt og isen stadig er for tynd, siger Jesper Frandsen.

Østjyllands Politi berettede tidligere lørdag om, at de havde set personer med barnevogne bevæge sig rundt på søen ved Universitetsparken i Aarhus.

Københavns Politi oplyser i et tweet, at de har sigtet fem personer, men vagtchefen oplyser til Ekstra Bladet, at de siden tweetet har sigtet yderligere tre, så der i alt lørdag er blevet sigtet otte personer.