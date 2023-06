Politiet skruer op for indsats på Roskilde Festival

Lørdag står tusinder af mennesker klar til at spæne ind over Roskilde Dyrskueplads for at få den bedste plads til at kunne få den fulde Roskilde Festival-oplevelse.

Men udover musik- og festglade gæster, hovednavnene Kendrick Lamar, Lizzo og Lil Nas X, vil også politiet indtage den store festival.

Myndighederne vil stå klar til at holde øje med trafikken og sørge for god ro og orden på selve festivallen, og så skruer de op for en oplysende indsats, der bl.a. har fokus på seksuelle krænkelser.

Det oplyser Midt og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

'Målet er, at vi fortsætter den debat om samtykke og grænser, som vi tog hul på ved sidste års festival.'

'Kort fortalt så handler det om, at de unge skal huske, at det, der ikke er i orden til daglig, heller ikke er i orden på en festival. Selvom rammerne er anderledes, så skal man stadig huske, at hvis man ikke har fået et direkte ja – så skal man tage det som et nej,' siger politikommissær Rasmus Brink-Frendrup.

Klar med efterforskere

Politiet står også klar med efterforskere, der skal gribe anmeldelser om seksuelle krænkelser, hvis det bliver aktuelt.

Det kan nemlig være svært finde frem til en gerningsperson i sådanne sager, når der er tale om en stor festival.

'Men vi ved, at det er vigtigt, at vi kommer hurtigt ind over sagen og kommer i gang på den rigtige måde. Både for at øge chancen for at finde gerningsmanden, men også får at sikre, at offeret får den bedst mulige behandling,' siger politikommissæren.

