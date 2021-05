Politiet skyder: Aldrig haft så mange sager på en måned

En teenager bliver under et indbrud i Dragør skudt og alvorligt såret af politiet.

En 25-årig mand bliver skudt flere gange af politiet og dør dagen efter.

I årsberetningen fra DUP'en, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der netop er offentliggjort, nævner direktør Charlotte Storgaard antallet af de alvorlige sager, hvor politifolk i tjeneste har skudt på personer i 2020.

Hun skriver blandt andet, at Politiklagemyndigheden i en periode over en måned i oktober og november indledte efterforskning i fire sager, hvor en person i forbindelse med en politiforretning var blevet ramt af skud afgivet af politiet. I to tilfælde afgik personen efterfølgende ved døden.

- Politiklagemyndigheden har ikke tidligere været i en situation, hvor myndigheden har indledt efterforskning i et lignende antal alvorlige skudsager inden for en måned, skriver hun i forordet og understreger, at skudsager vil være et fokuspunkt i 2021.

Til Ekstra Bladet uddyber Charlotte Storgaard: - Der var mange sager lige i træk, og det er naturligt for os at holde et fokus på dem. Når en borger bliver ramt af skud fra politiet, skal vi undersøge forløbet uanset hvad, og som led i de undersøgelser kan der også være vigtig læring. Er der noget, man kan lære af, noget, som kan gøres anderledes?

En af de alvorlige hændelser om betjentes skud udspillede sig 24. oktober i Rodskov nord for Aarhus.

Her blev den 25-årige Oliver Dalgaard skudt.

Udmeldingen fra politiet var, at han var truende og bevæbnet med en kniv. Ekstra Bladet kunne senere bringe en video, der viser dele af forløbet og fortælle et vidnes beretning.

Hændelsesforløbet er stadig under efterforskning af DUP'en. Det samme er to andre skud-sager fra oktober og november sidste år. En var fra Tuse Næs. En anden var en stærkt omdiskuteret og dramatisk begivenhed fra Nykøbing Falster.

- Tre af de fire sager bliver stadig efterforsket. Er det tilfredsstillende her cirka et halvt år efter?

- Vi forsøger hurtigst muligt at få afhørt de involverede, men så kan der være retslægelige udtalelser, andre efterforskningsskridt, og i nogle tilfælde skal vi høre Retslægerådet. Det er tunge sager, og det kræver grundig efterforskning, siger hun.

En fjerde sag, om en 16-årig dreng, der blev skudt under et indbrud afventer nu statsadvokatens afgørelse, fremgår det af årsrapporten.

Læs også: Dødbringende aktioner: Pistolskud slider på betjente