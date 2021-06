Politiet slår alarm: Ni indbrud på to uger

Ni indbrud på to uger i samme område gør, at Nordjyllands Politi nu mener, det er meget sandsynligt, at det er den samme gerningsmand, der står bag.

Det skriver Nordjyske.

Indbruddene er alle sket i nærheden af Hallund.

- Vi efterforsker indbruddene samlet og intenst. Der er tale om samme modus de fleste steder - eksempelvis er de fleste indbrud sket ved rudeknusninger - og de er alle sket i områder nær Hallund, siger politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn til mediet.

I tirsdags rapporterede politiet om fire indbrud, og siden er yderligere fem blevet anmeldt.

De nye anmeldelser drejer sig blandt andet om et indbrud på Hjulskovvej i et hus, der står til salg. Her er der endnu ikke overblik over, hvad der er stjålet.

Derudover tæller indbruddene også en hændelse på Røgel Hedevej i Hallund søndag mellem klokken ni og 16. Her er en rude knust, og der er blevet stjålet kontanter og et Skagensur.

Foruden de to ovenstående indbrud, er der brudt ind på en adresse på Steffenhøj, på Oster Hjulskovvej og på Nakkebjervej. Alle i Hallund-området.

Politiet håber nu på, at nogle har set noget mistænkeligt i forbindelse med de efterhånden mange indbrud. Politikommissæren understreger, at politiet tror, der er tale om den samme gerningsmand, og politiet vil meget gerne i kontakt med eventuelle vidner.