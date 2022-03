Politiet slår fast: Nedlukningsfester i Downing Street giver bøder

Flere af de personer, der deltog i Boris Johnsons' fester i Downing Street under nedlukningen, kommer til at betale en bøde.

Det slår Metropolitian Police fast i en udtalelse tirsdag, skriver flere britiske medier, heriblandt Sky News.

- Vi vil i dag henvise til at 20 faste bøder skal ustedes for brud på covid-19-reglerne, lyder det blandt andet i udtalelsen.

Det er politiets afdeling 'ACRO Criminal Records Office', der har det endelige ansvar for at udstede bøderne, lyder det.

Det fremgår ikke af udtalelsen, om Boris Johnson er blandt de personer, der forventes at modtage en bøde.

Udtalelsen kommer efter en flere måneder lang efterforskning, hvor politiet har undersøgt 12 fester i løbet af 2020 og 2021, hvor man mener, at coronareglerne er blevet brudt under nedlukningen.

Dårlig dømmekraft

I slutningen af januar kom en længeventet rapport om Johnsons fester i Downing Street og Whitehall.

Konklusionerne var sprængfarlige. Flere af sammenkomsterne skulle således ikke have fundet sted, og Johnsons stab havde ved flere lejligheder udvist dårlig dømmekraft, konkluderede den ledende embedsmand bag rapporten, Sue Gray.

'Der blev i nogle tilfælde ikke tænkt nok over den daværende situation i landet samt risikoen, disse forsamlinger udgjorde for folkesundheden, og hvordan de ville blive modtaget af befolkningen,' skrev Sue Gray i rapporten.

'Der blev udvist dårligt lederskab og dømmekraft af forskellige parter i Downing Street og regeringen. Nogle af disse arrangementer skulle ikke have fundet sted. Andre skulle ikke have fået lov til at udvikle sig, som de gjorde,' fortsætter hun.

Slår ned på druk-kultur

En af de mange sammenkomster, der har været fremme i de britiske medier, er en vildere en af slagsen, der løb af stablen 16. april sidste år i Downing Street 10.

Her fusionerede to forskellige fester til én, og det endte med, at de omkring 30 deltagere dansede og indtog 'store mængder alkohol' i haven tilhørende embedsboligen til ud på natten.

Ifølge The Daily Telegraph, som stod bag afsløringen, blev en af de ansatte endda på et tidspunkt i løbet af aftenen sendt afsted til det lokale supermarked med en kuffert, som han fyldte med flasker af vin, før han vendte tilbage til festen.

Druk-kulturen bliver også italesat i Sue Grays rapport. Her konkluderer hun, at 'det massive alkoholindtag ikke er passende på nogen som helst arbejdspladser på noget tidspunkt', og at der bør indføres tiltag for at sikre en bedre alkoholpolitik.

Både oppositionspartiet Labour og sågar medlemmer af Johnsons eget parti har krævet, at han går af som følge af afsløringerne.