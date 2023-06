Politiet slår til: Beslaglægger en milliard falske dollars

Det, du skal læse nu, kommer til at lyde som noget fra, da Niels Olsen som 'far til fire' bliver fyret fra sit arbejde, og Lille Per tager sagen i egen hånd og trykker en hulens masse pengesedler, så familien kan klare sig.

Bare ganget med 1000.

For politiet i Tyrkiet har i denne uge slået til mod fem personer – og et vaskeægte – falsk pengetrykkeri.

Og de fandt. Hold nu fast: En milliard i falske dollars.

Penge, der angiveligt skulle fragtes til Afrika. Det skriver TV4.se.

Svenskere anholdt

Det var 9. juni, de tyrkiske myndigheder slog til efter et tip om, at en gruppe mennesker trykte store mængder falske dollarsedler på et lager i Kağıthane, et distrikt i den nordlige ende af Det Gyldne Horn på den europæiske side af Istanbul.

Under ransagningen blev fem personer anholdt: Tre svenskere, en ghaneser og en tyrkisk statsborger – og altså en milliard dollars beslaglagt.

Det svenske Udenrigsministerium bekræfter i en mail til TV4, at de er bekendt med, at tre svenskere er blevet anholdt i Tyrkiet.

’Mandag den 12. juni erfarede Udenrigsministeriet, at tre svenske statsborgere er blevet tilbageholdt i Tyrkiet. En af dem er fortsat varetægtsfængslet.’

De svenskere, der blev arresteret, er dem, der fremstillede sedlerne og skulle stå for at smugle dem til Afrika.

Tyrkisk politi er kommet med en udtalelse, hvori de skriver, ’at beslaglæggelsen på en milliard dollars er den største mængde falske penge, der er beslaglagt i landets historie.’