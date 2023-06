Politiet slår til: Endnu en aktion mod narkosalg i Svendborg

Tirsdag satte Fyns Politi ind med en koordineret aktion mod to unge mænd på 24 og 27 år, der begge blev anholdt og sigtet for salg af stoffer i Svendborg.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse onsdag formiddag.

Mændene blev sigtet for i forening i perioden fra den 1. september 2022 til den 10. maj 2023 at have videreoverdraget ikke under et halvt kilo kokain, fem kg hash, 200 gram skunk og ikke under 200 gram amfetamin.

De to blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag formiddag ved Retten i Svendborg for lukkede døre. Hvordan de forholder sig til sigtelserne har politiet ikke kunnet oplyse.

Organiseret narkonetværk i Svendborg

Det er bestemt ikke første gang, at ordensmagten har måttet sætte ind over for salget af narkotika.

I maj måned anholdt Fyns Politi tre mænd for salg af narko til blandt andet børn og unge i Svendborg. Det var den anden aktion i det lokale narkomiljø inden for kort tid.

For også i marts måned - to måneder inden - var der en større politiaktion, hvor seks blev anholdt. Fire mænd mellem 31 og 41 og en kvinde på 31 blev anholdt og sigtet for organisering og salg af narko. Politiet mistænkte de anholdte for at stå bag salget af stoffer for flere millioner om året.

Også en 61 årig kvinde blev i den forbindelse anholdt og mistænkt for at bidrage til hvidvask af pengene fra handlen af hash og kokain.

Ekstra Bladet har rakt ud til Fyns Politi for at høre, om anholdelserne i går havde relationer til det organiserede narkonetværk i Svendborg.

Fyns politi har ikke villet kommentere nærmere på indsatserne. Men i en skriftligt svar til Ekstra Bladet skriver de:

'Fyns Politi tager sager om narko meget alvorligt, og vi har altid aktivt fokus på det. Derfor er vi tilfredse med, at vi nu har slået endnu et slag mod narkomiljøet. Det er en del af efterforskningen at se, om der er sammenhæng mellem denne og tidligere sager'.