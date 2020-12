Politiet søger hjælp: Har du set blodig murerbalje?

Nordsjællands Politi mangler fortsat et gennembrud i sagen om Maria From Jakobsens forsvinden og frygtede død

Nordsjællands Politi beder nu borgerne om hjælp til at få afklaret, om en murerbalje kan have betydning for efterforskningen af Maria From Jakobsens forsvinden og mulige drab.

Vicepolitiinspektør Lau Lauritzen fortæller til Ekstra Bladet, at en borger 18. november henvendte sig til politiet, fordi han 1. november havde bemærket, at der stod en blodig murerbalje på en parkeringsplads lige uden for Skibby. Nærmere bestemt på Amtsvejen.

Personen fandt placeringen af murerbaljen besynderlig og kørte efter eget udsagn tilbage til stedet 3. november.

- Da var murerbaljen væk.

Politiet ønsker nu at få afklaret, om andre kan have set den omtalte murerbalje stå på parkeringspladsen et tidspunkt mellem slutningen af oktober og 3. november.

Mangler gennembrud

Lau Lauritzen lægger ikke skjul på, at man fortsat mangler et gennembrud i sagen.

Politiet frygter, at gerningsmanden har skaffet sig af med liget af Maria From Jakobsen, og blandt andet krematorier er blevet undersøgt. Samtidig har politiet været på adskillige genbrugspladser - særligt i nærheden af Maria From Jakobsens hjem i Frederikssund. Deriblandt Jægerspris Genbrugsstation.

Vicepolitiinspektøren vil ikke komme ind på, hvordan man har undersøgt og indhentet spor på de enkelte genbrugspladser.

Men i generelle vendinger forklarer han, at man interesserer sig for genbrugspladser, hvor der er en mulighed for, at den sigtede kan have været - enten for at skaffe liget af vejen eller skille sig af med effekter eller andre spor fra en forbrydelse.

- Vi har haft kontakt med mange genbrugspladser, og ved dem, vi har fundet interessante, har vi gjort det, vi kunne.

- Vi har registreret dem, været på dem og indhentet overvågning på dem.

Pressechef Per-Henrik Goosmann fra Vestforbrændingen, som driver genbrugspladserne i Frederikssund og Jægerspris, vil over for Ekstra Bladet ikke kommentere sagen, endsige bekræfte, at politiet har været til stede.

Hvis du har oplysninger, der kan hjælpe politiet, så ring til 114.

Navneforbud ophævet

Maria From Jakobsen, som er psykolog og mor til to, forsvandt 26. oktober fra sit og sin families hjem i Frederikssund. Politiet mistænkte i flere uger ikke, at der kunne ligge en forbrydelse bag. Det ændrede sig, da de anholdt og sigtede en 44-årig mand for mord på den 43-årige kvinde. Manden, der nægter sig skyldig, har siden været varetægtsfængslet.

Han har en relation til Maria From Jakobsen. Den har Ekstra Bladet hidtil været afskåret fra at beskrive nærmere, da manden har været beskyttet af et navneforbud. Det ophævede en dommer i Retten i Lyngby i mandags på anklagemyndighedens anmodning. Den sigtede ankede på stedet byrettens kendelse med opsættende virkning.

Det er dermed op til Østre Landsret, om politiet kan offentliggøre mandens identitet, i håb om at det kan få nye relevante vidner til at henvende sig med oplysninger til opklaringen.

Ekstra Bladet følger sagen.