Politiet søger vidner: 11-årig udsat for overgreb

Samme dreng udsat for overgreb to gange - politiet beder om hjælp til at identificere mistænkt gerningsmand

- Det er en dybt alvorlig sag med grove seksuelle overgreb på et 11-årigt offer.

Sådan lyder det fra politiet i Nordjylland i forbindelse med en sag om overgreb på en 11-årig dreng.

Overgrebene er sket med en måneds mellemrum, og politiet søger vidner.

Det første overgreb skete tirsdag 15. november klokken cirka 16. Her befandt det 11-årige offer sig på stien mellem Hohøje og Smedevej i Hobro, da den ukendte gerningsmand på et elektrisk løbehjul kom kørende ad stien fra sydlig retning. I forbindelse med dette møde skete der et seksuelt overgreb, skriver politiet i en pressemeddelelse.



En måned senere blev samme dreng igen udsat for et overgreb. Det skete 15. december 2022 kl. cirka 14.30. Da befandt offeret sig på samme sti. Da gerningsmanden ankom til stedet, formår han at få sit offer med hen til Hobro Boligforening, der ligger i nærheden. Også her skete et seksuelt overgreb.

Drengen er videoafhørt



Nordjyllands Politis efterforskning har ikke ført til, at man kunne identificere den mistænkte i sagen, og derfor går politiet ud med oplysninger i håb om, at det kan bringe nyt til efterforskningen.

Politikommissær Carsten Straszek, Nordjyllands Politi uddyber overfor Ekstra Bladet, at drengen i dag er blevet video-afhørt i sagen.

- Det har ført til nye oplysninger. Dels om grovheden af overgrebene og dels i forhold til signalementet af den mistænkte.

Beskrivelse af mistænkt



Den mistænkte beskrives som:



• Dreng eller teenager i alderen 13-20 år.

Brun i huden og cirka 170-180 cm høj.

Almindelig af bygning og med sort hår.

Ved det første overgreb 15. november var han iført en sort jakke med hætte og grå pelskrave rundt om hætten.

Ved det andet overgreb 15. december var han kun iført en langærmet T-shirt og havde ingen jakke på, hvilket var usædvanlig påklædning på grund af kulden den dag.

- Vi vil gerne opfordre alle borgere, der måtte have set noget eller have oplysninger, der kan bidrage til sagens opklaring, om straks at rette henvendelse til os. Vi skal have pågældendes identitet klarlagt, så vi kan få ham anholdt og afhørt til sagen og stillet til regnskab for sine handlinger, hvis der er grundlag for det, siger politikommissær Carsten Straszek, Nordjyllands Politi.



Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.