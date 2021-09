Politiet søger vidner efter mistænkelig brand på skole

Midt- og Vestsjællands politi søger vidner efter en brand på Uglegårdsskolen i Solrød Strand natten til torsdag.

Det oplyser politikredsen i sin døgnrapport.

Politi og brandvæsen rykkede ud til branden klokken 03.11. Det lykkedes dem at få kontrol over ilden, som var opstået i en klasselokale, inden den nåede at få ordentlig fat, og der er derfor ikke sket større skader på skolen.

Kan være påsat

Efter at have undersøgt brandstedet vurderede politiet, at der kan være tale om en påsat brand. Det skyldes blandt andet, at der var blevet knust en rude ind til klasselokalet med en ukendt genstand.

Har man set personer omkring Uglegårdsskolen op til, at branden brød ud, eller har man øvrige oplysninger i sagen, opfordrer politiet til, at man kontakter dem på 114.