Politiet søger vidner: Gæs fik revet hovederne af

Fire gæs, der opholdt sig i en indhegning ved en landejendom, blev onsdag fundet med hovederne revet af. Politiet mistænker, at der er tale om en bevidst handling, og derfor efterlyser de nu vidner, der kan have set en eller flere personer i området.

Onsdag omkring klokken 13 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse fra en 29-årig kvinde. Onsdag morgen havde kvinden kigget til sine fem gæs, der opholdt sig i en indhegning ved en landejendom på Futtingvej i Futting ved Thorsø.

Men da hun to timer senere igen gik ud for at kigge til dem, lå fire af gæssene på marken uden hoveder. Hovederne var ingen steder at se, og den femte gås var væk.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Politikredsen oplyser, at det ud fra de undersøgelser, der blev foretaget på stedet, tyder på, at der er tale om en bevidst handling, og at der altså er tale om en eller flere gerningsmænd, der har rykket hovederne af gæssene.

Hvordan gerningsmændene er kommet til og fra landejendommen vides ikke, men ifølge Østjyllands Politi var der et hul i hegnet, de formentlig er kommet ind ad.

Østjyllands Politi efterlyser nu eventuelle vidner, der har set en eller flere personer ved landejendommen i Futting mellem klokken 8 og 10 onsdag. Politiet kan kontaktes på 114.

