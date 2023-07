Politiet søger vidner: Mand gemte sig i buskads ved legeplads

Politiet har brug for borgernes hjælp til at opklare et mistænkeligt forhold

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser lige nu vidner i forbindelse med et mistænkeligt forhold i Outrup i Varde Kommune.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Her så en borger en ukendt mand i et buskads tæt på legepladsen ved byens idrætshal på Idrætsvænget, hvor der opholder sig børn.

Kort efter forlod manden umiddelbart stedet, men politiet vil meget gerne høre fra folk, der måske genkender manden.

Manden beskrives som yngre, lys i huden og var iført sort hue og armygrøn, fyldig jakke.

Mulig blotter-sammenhæng

'Syd- og Sønderjyllands Politi ser med stor alvor på hændelsen og efterforsker, om den kan have sammenhæng med en sag fra den 28. juni, hvor en ukendt gerningsmand blotter sig og krænker en pige i en børnehave i Outrup,' skriver politikredsen i pressemeddelelsen.

De skriver også, at der kan være tale om et legalt forhold, hvilket får politiet til at opfordre den pågældende person til selv at henvende sig til politiet, så man kan komme til bunds i sagen.