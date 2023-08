Politiet søger vidner: Sparkede dreng af cykel

En 13-årig dreng fik en ubehagelig oplevelse, da han tirsdag morgen cyklede i skole i Gørlev syd for Kalundborg.

Da han kom kørende ad cykelstien ved Æblehaven, mødte han en mand på 40-50 år, som umotiveret sparkede til ham, så han væltede på sin cykel og slog sig.

Det fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport.

Efter at have sparket til drengen, løb manden fra stedet uden at sige eller gøre noget. Drengen kom ikke alvorligt til skade, men blev kørt til tjek på skadestuen.

Få timer senere kontaktede drengens mor Midt- og Vestsjællands Politi og anmeldte sagen, som politiet nu arbejder på at få nærmere belyst.

'Politiet efterforsker nu sagen og forsøger at finde frem til manden ud fra de oplysninger, den 13-årige og hans mor har givet.'

'Vidner, som har set episoden, bedes kontakte politiet på telefon 114,' skriver politikredsen.