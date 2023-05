Politiet søger vidner til skudepisode

Torsdag blev en 33-årig mand ramt af skud på Frederiksberg.

Han kom selv ind på hospitalet i 'alvorlig tilstand'.

'Det er en alvorlig sag, som vi fortsat efterforsker.'

'Umiddelbart tyder det på, at der er opstået en konflikt mellem to mindre grupper, og så er en person blevet ramt af skud. Det er for tidligt at sige, om det er banderelateret, men det indgår som en del af vores efterforskning at få det afdækket,' skriver vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Københavns Politi i en mail fredag.

Ingen er anholdt i sagen.

Kædede episoder sammen

Politiet var i første omgang rykket ud til et område ved Betty Nansens Allé efter anmeldelse om skyderi torsdag aften.

Senere fik politiet en melding om, at en person var på hospitalet med skudlæsioner, som gav god grund til at kæde de to episoder sammen.

- Vi vurderer de to hændelser som værende forbunde, sagde vagtchef Jonathan Wald til Ekstra Bladet.

Søger vidner

Fredag er politiet til stede ved Sofus Franck Vænge på Frederiksberg med en mobil politistation.

Her kan borgere henvende sig, hvis de ved noget om hændelsen.

Vidner, der har oplysninger i sagen, kan også kontakte politiet på telefon 114.