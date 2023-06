Politiet søger vidner til voldtægt af pige under traktortræk i Aars.

Voldtægten fandt ifølge anmeldelsen sted i et læhegn lidt før midnat natten til lørdag, og nogle timer senere blev to drenge anholdt og sigtet for voldtægt.

De har nægtet sig skyldige.

Politiet beder folk, der har set noget, som kan have relevans for sagen, om at kontakte politiet på telefonnummer 114.

Ifølge Nordjyllands Politi florerer en video af noget af voldtægtsepisoden. Politiet opfordrer til, at man ikke deler den. Det kan være strafbart.