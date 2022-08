Politiet søger vidner

Syd- og Sønderjyllands Politi søger vidner i to sager - et røveri og en voldsepisode.

Lørdag aften fik Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om røveri.

Her fik en ung mand frarøvet sin telefon, da han blev kontaktet af fire personer, som kørte i en sort/grå personbil.

'De fire personer fastholdt forurettede og frarøvede ham en mobiltelefon', skriver politiet.

Røveriet fandt sted på Slotsgade ud for den gamle handelsskole i Varde.

'Syd- og Sønderjyllands Politi understreger, at man ser alvorligt på voldsepisoden, og at det heldigvis er meget sjældent, at borgere bliver overfaldet på åben gade'.

Hvis du ved noget om sagen, bedes du kontakte politiet på telefon 114.

Kvalificeret vold i Esbjerg

Ud over sagen fra Varde - søger politiet også vidner til en voldsepisode i Esbjerg, der fandt sted søndag aften.

'En mand i 30’erne er på Præstemarksvej ved Guldagerhallen i Esbjerg blevet passet op af fem til syv unge mænd, som har sparket ham af cyklen og skåret/stukket forurettede med en kniv', skriver politiet.

Manden slap heldigvis med overfladiske skræmmer.

Gerningsmændene er muligvis kørt fra stedet i en mørk bil af mærket Volkswagen.

Hvis du ved noget om sagen, bedes du kontakte politiet på telefon 114.