Politiet søger vidner

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi søger vidner, der mandag aften har set to spøgelsesbilister på Sydmotorvejen.

Det siger Lars Denholt, der er vagtchef i politikredsen.

Han fortæller, at to biler mellem klokken 18.15 og 18.36 mandag har kørt på Sydmotorvejen i sydgående retning, men i det nordgående spor.

- Vi formoder, at de måske allerede er kørt på ved Rønnede, men der er ikke nogen, der har set dem køre på motorvejen.

De to bilister blev stoppet ved Udby. Hvis de to bilister er kørt på motorvejen i Rønnede har de tilbagelagt omkring 15 kilometer på motorvejen i det forkerte spor.

- Vi vil gerne have fat i de personer, der har været på Sydmotorvejen og enten har set dem, har måtte undvige dem eller på anden måde er blevet generet af de her to bilisters kørsel, siger Lars Denholt.

Politiet søger oplysninger om en sølvgrå Open Melvira, hvor der sad en mand, og en mørkegrå Toyota Yaris, hvor der sad en kvinde.

Lars Denholt beskriver begge bilister som ældre, men kan ikke oplyse deres præcise alder.

- Bilerne er kørt med cirka 500 meters mellemrum, men de har intet med hinanden at gøre.

Da bilisterne blev stoppet i Udby, fik de konfiskeret deres biler, fordi spøgelsesbilisme sidestilles med vanvidsbilisme, oplyser vagtchefen.

De er begge løsladt, men står over for flere sigtelser.

- Vi har talt med dem, men vi er ikke blevet klogere på, hvordan eller hvor de er kommet ned på motorvejen i den forkerte retning, siger Lars Denholt.

Han siger, at der hverken har været vejarbejde eller skiltning, der har kunnet forvirre de to.

- Hvad der har gjort, at de to er endt i sydgående retning i det nordgående spor, det er simpelthen en gåde for os lige nu.

Hvis man har set de to bilister, skal man ringe til politiet på 114.