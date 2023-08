Politiet: Stol ikke på Simon!

Syd- og Sønderjyllands Politi advarer om opkald fra svindlere, der påstår at være alt fra bankfolk til politibetjente og forsøger at franarre bankoplysninger fra særligt én gruppe borgere

'Smæk røret på, hvis Simon fra Nordea ringer. Du behøver ikke være høflig.'

Sådan lyder det fredag eftermiddag i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som i øjeblikket modtager flere anmeldelser om svindelopkald fra kriminelle, der forsøger at franarre MitID-oplysninger, kontooplysninger og dankort fra især ældre borgere.

Forsøgt narret af 'Simon'

Syd- og Sønderjyllands Politi fik onsdag eftermiddag en anmeldelse fra en ældre kvinde i Hjerting, som var blevet forsøgt narret over telefonen.

Svindleren fortalte, at han hed Simon Madsen og arbejdede for Nordea. Han sagde, at den ældre kvindes dankort var blevet hacket, og at hun derfor skulle udlevere kort og kode til en af hans 'kolleger', som ville hente kvindens dankort.

Hun fattede dog mistanke, da der blev ringet på døren, og svindleren måtte derfor gå tomhændet derfra.

Politikredsen efterforsker nu sagen.

Bankfolk og politibetjente

Svindlerne benytter sig af forskellige dækhistorier, når de ringer. De påstår at være både bankrådgivere og sågar politibetjente.

- De kriminelle arbejder efter en drejebog, hvor de lyder venlige, kompetente og tillidsfulde. De kan fx bruge rigtige politifolks navne og opdigtede journalnumre, alt sammen for at overbevise borgeren om, at de skal udlevere de ønskede oplysninger, udtaler Jacob Rindom, der er vicepolitiinspektør i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet skriver også, at 'ægte bankrådgivere eller politimænd aldrig vil bede om at få MitID-oplysninger, personnummer eller kontooplysninger over telefonen'.

De opfordrer derfor til, at man ringer til sin bank, politiet eller en nærtstående, hvis man bliver kontaktet og er i tvivl om, hvad man skal gøre.