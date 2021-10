Politiet: Sygdom det mest sandsynlige motiv

Politiet vurderer, at det er mere sandsynligt, at sygdom er årsag til angrebet i Kongsberg, end at det skulle være terror

Hvorfor?

Det er spørgsmålet, som alle har stillet, efter den 37-årige danske statsborger Espen Andersen Bråthen onsdag aften dræbte fem mennesker i den lille norske by Kongsberg.

Manden har erkendt de faktiske forhold, men nægter strafskyld.

På et velbesøgt pressemøde fortalte politiinspektør Per Thomas Omholt, at manden har afgivet detaljerede forklaringer, som stemmer godt med det, som vidner har forklaret.

Han nævnte, at de har været omkring flere hypoteser i forhold til motivet.

- Er det vrede, hævn, impuls, jihad, sygdom, provokation. Hvad er motivet? Den hypose, som er styrket mest første dage er, at baggrunden er sygdom, sagde politiinspektøren og fortsætter:

- Når det gælder spørgsmålet om planlægning, så er hypotesen om, at han har tænkt disse tankerne et stykke tid, styrket.

Ikke sigtet for terror

I en video, som i 2017 blev lagt ud på internettet erklærer Espen Andersen Bråthen sig angiveligt muslim, og han kommer også med en advarsel.

- Hej. Jeg er budbringer. Jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det her, I vil. Og til alle, som har lyst til at stå op for sig selv, så er tiden inde. Vær vidne til, at jeg er muslim.

Politiinspektøren fortæller, at han ikke er sigtet for terror på nuværende tidspunkt, og at hypotesen om 'jihad' som motiv ikke er styrket de forgangne dage på samme måde som motivet med 'sygdom'.

- Det er en vurdering man laver løbende, sagde han.

Politiinspektøren siger, at han ikke kender til, at gerningsmanden har efterladt et brev. De har også sat store ressourcer på at lede efter digitale spor

Graver i fortid

Politiet opfordrer nu alle, der har haft kontakt med gerningsmanden i årene eller dagene før drabene til at kontakte politiet, så de kan kortlægge hans liv og fortid.

- Vi har brug for alt, han har gjort de sidste ti år. Alle, der har oplysninger om ham, må melde sig til politiet, sagde han.

Espen Andersen Bråthen er blevet varetægtsfængslet i fire uger, men i surrogat på et lukket psykiatrisk hospital.

Han skal gennemgå en fuld mentalundersøgelse, som ifølge Per Thomas Omholt typisk tager otte uger, hvis alt går, som det skete, hvor mindst to retspsykiatere vurderer hans sindstilstand.

Lige nu er han i en tilstand, hvor politiet ikke kan afhøre ham.