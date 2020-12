Politiet talstærkt til stede: Person stukket flere gange

Tirsdag aften er politiet massivt til stede på Christiania efter et muligt knivoverfald.

Det fortæller politiinspektør hos Københavns Politi Rasmus Skovsgaard til Ekstra Bladet.

- Vi fik en anmeldelse kort efter klokken halv syv om, at der var en tilskadekommen person i området omkring Christiania, fortæller Rasmus Skovsgaard.

- Da vi kommer ud med ambulancepersonale, finder vi en person omkring Vor Frelsers Kirke, som har fået flere knivstiklignende læsioner, fortsætter politiinspektøren.

Uden for livsfare

Ifølge Rasmus Skovsgaard er offeret blevet transporteret til Rigshospitalet.

- Og seneste melding, vi har fået, er, at han er uden for livsfare, siger han og tilføjer, at politiet er talstærkt til stede omkring gerningsstedet.

- Der er ingen anholdt endnu. Jeg vil gerne opfordre til, at hvis man har set eller hørt noget, så tag kontakt til personalet derude eller ring 114, siger politiinspektøren.