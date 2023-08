Politiet til de nysgerrige: Koncentrér dig om dit eget køretøj

'Det er desværre ikke første gang, vi oplever, at ét uheld bliver til flere', lyder første del af Midt- og Vestsjællands opsang til nysgerrige bilister rundt om i Danmark.

I politikredsens døgnrapport fremgår det, at mandagens harmonikasammenstød på Holbækmotorvejen var et resultat af en bilbrand i det modsatkørende spor, som bilister derfor kørte langsommere for at se på. En såkaldt kiggekø.

Og det er ikke en sjældenhed, at et uheld i den ene retning også afføder et uheld i den anden. Det fortæller Michael Sander, politikommissær i færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi oplever det ofte, siger han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Når der sker noget, der er mere interessant end det, der ellers foregår, når man kører bil, så kan folk ikke lade være med at kigge, og så mister de fokus på det, der er det vigtigste - at føre sin egen bil, siger politikommissæren.

'Menneskelig natur'

Ifølge Michael Sander er fænomenet dog svært at komme af med.

- Det er svært at komme til livs, fordi det er den menneskelige natur at være nysgerrig. Det kan man godt sætte sig ind i, men det er bare farligt, når man mister fokus, siger han.

Ifølge døgnrapporten skete harmonikasammenstødet, da en 31-årig kvinde ikke opdagede, at trafikken foran var bremset op, før det var for sent.

Hun kørte derfor op i en 45-årig kvindes bil, der så kørte op i en 29-årig mands bil. Herefter stoppede trafikken på Holbækmotorvejen. Vejen var først helt åben omkring en time senere.

Derfor er Michael Sanders opfordring klar:

- Hold fokus på vejen, kig frem. Koncentrér dig om din egen bil. Og for alt i verden - lad være med at filme uheldene, afslutter han.

Der er ingen melding om nogen tilskadekomst som følge af uheldet.