Politiet til stede: Anmeldelse om skyderi

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Politiet er fredag aften til stede i det centrale Aalborg efter anmeldelse om skyderi.

Det oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi Bruno Brix til Ekstra Bladet.

- 19.18 kan jeg bekræfte, at vi modtager anmeldelse om noget skyderi. Det er ved Nyhavnsgade og Rendsburggade.

- Der er ikke umiddelbart nogen ramt, siger vagtchefen.

Politiet har ikke for nuværende yderligere oplysninger om sagen.

Nordjyske skriver, at der er afspærret et område omkring Hovedbiblioteket, og at der er flere politibiler samt tungt bevæbnede betjente.

Opdateres ...