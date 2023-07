Politiet til stede i lufthavn: Melding om røg i kabine

Politiet er fredag formiddag rykket ud til et fly, der holder på startbanen i Københavns Lufthavn.

Det bekræfter vagtchef hos Københavns Politi Henrik Svejstrup over for Ekstra Bladet.

- Vi er ude til en såkaldt standby 1 i forbindelse med røg i kabinen. Passagerne er stille og roligt ved at forlade flyet, siger han.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Julie Boll, der er pressevagt hos Københavns Lufthavn, fortæller, at flyet var nødsaget til at lande på 'en anden måde end normalt'.

- Det, jeg kan sige, er, at der har været en hændelse ombord på et AirCanada-fly, som har været nødt til at lande på en anden måde end sædvanligt, siger hun uden at kunne sige mere om, hvad hændelsen indebærer.

- Der er ingen tilskadekomst i forbindelse med hændelsen eller landingen, lyder det.

Julie Boll oplyser desuden, at passagererne bliver kørt til en briefing med kaptajnen.

Episoden betyder ikke, at der sker ændringer i lufthavnens trafikplan, oplyser pressevagten.

