Politiet er lørdag aften til stede med mindst otte patruljevogne i Vollsmose i Odense. Det skriver fyens.dk.

Årsagen til aktionen kendes ikke. Den kommer dog ifølge mediet efter flere dage med uro og knivstikkeri i området.

Et område langs Vollsmose Allé ud for Egeparken er afsøgt. Blandt andet et busskur er afspærret og undersøges for spor.