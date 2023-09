Politiet til stede til knivstikkeri

Københavns Vestegns Politi arbejder lige nu i Albertslund i forbindelse med et knivstikkeri

Lige nu er Københavns Vestegns Politi i gang med at undersøge et forhold vedrørende et knivstikkeri.

Knivstikkeriet skulle være fundet sted ved Albertslund Station.

Det oplyser politikredsen på det sociale medie X.

Der er umiddelbart tale om overfladiske knivstik, og der er ingen personer i livsfare.

Politiet har dog spærret et område af omkring Albertslund Station, hvor Københavns Vestegns Politi fortsat vil arbejde.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er tre politibiler og to hundevogne til stede ved stationen.

Ligeledes er et større område ved stationen afspærret - herunder tunnellen under togbanen.

Politiet undersøger et knivstikkeri i Albertslund. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen...